Cerri saluta la Juve e va al Cagliari: è ufficiale

Alberto Cerri lascia definitivamente la Juventus per tornare al Cagliari. Ufficiale l’accordo con i sardi: le ultimissime

Era nell’aria, ora è ufficiale: il Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Cerri dalla Juventus. Il centravanti, dopo una buona stagione in B a Perugia, torna a Cagliari, dove era stato nella stagione 2015-2016. Il giocatore si trasferisce ai sardi con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un affare da 10 milioni di euro: «Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alberto Cerri, che arriva dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto firmando un contratto sino al 30 giugno 2023».

«Cerri, 22 anni, ha già indossato la maglia rossoblù nel 2015-16, stagione in cui ha dato il suo contributo – con 24 presenze, 3 reti e altrettanti assist – alla storica vittoria del campionato e alla pronta risalita nella massima serie. Il suo gol al “Partenio” di Avellino, da vero centravanti di razza, consegnò al Cagliari 3 punti preziosi per il proseguo della stagione. Sua la rete del definitivo 3-0 nella vittoria esterna contro il Bari: un gol che sancì la promozione diretta in A, facendo esplodere di gioia tutto il popolo rossoblù. Terminata la sua prima avventura in Sardegna, Cerri ha militato nella Spal, nel Pescara e nel Perugia. In forza alla squadra umbra, dove ha inizialmente fatto coppia in attacco con Kwang-Song Han, è stato tra i principali protagonisti del campionato cadetto con ben 19 gol e 12 assist stagionali, giocando 37 partite (inclusi i Play-off e la Coppa Italia). Lo scorso anno ha partecipato alla fase finale dei campionati Europei U21 in Polonia. Finora con gli Azzurrini ha disputato 18 partite segnando 2 gol. Cerri, gol e non solo. Imponente stazza fisica (è alto 1.94) l’attaccante sa mettere le sue qualità a servizio della squadra: protezione palla, sportellate con i difensori avversari, sponde – in virtù della sua abilità nel gioco aereo – a beneficio degli inserimenti dei compagni. Dotato di una buona progressione, di un tiro forte e preciso, Cerri è tra i giovani attaccanti italiani più promettenti: con ancora margini di miglioramento, va ora ad irrobustire il potenziale offensivo a disposizione del tecnico Rolando Maran. Bentornato a Cagliari, Alberto!»