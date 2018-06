Cerri e Mandragora: per la Juve un tesoretto da 30 milioni

La Juventus può cedere Alberto Cerri all’Eintracht Francoforte e Rolando Mandragora al Genoa: possibile incasso da 30 milioni

La Juventus ha un potenziale tesoretto da 30 milioni di euro in mano. Il club bianconero può cedere Alberto Cerri e Rolando Mandragora, due giovani talenti ingaggiati alcuni anni fa: il primo arrivò a parametro zero dopo il fallimento del Parma, il secondo per circa 7 milioni più bonus. La Juventus può incassare circa 30 milioni di euro, secondo Tuttosport, dalle partenze, a titolo definitivo, dei due calciatori. Una somma importante che potrebbe portare un nuovo acquisto a Torino (è la cifra pagata, ad esempio, per Pjanic).

La Juventus ha in mano un’offerta da 12 milioni di euro per Alberto Cerri, è arrivata dall’Eintracht Francoforte. La Juve chiede 15 milioni ma considera interessante la proposta del club tedesco e potrebbe anche lasciar andare l’ex attaccante del Parma, reduce da una stagione importante a Perugia, in Serie B. Anche Rolando Mandragora potrebbe lasciare la Juve a titolo definitivo. I bianconeri infatti starebbero pensando alla cessione al Genoa, suo vecchio club. La Juventus farebbe comunque ombra sul giocatore occupando una sorta di corsia preferenziale in vista di un futuro riacquisto del cartellino. Al giocatore e al Genoa un simile intreccio potrebbe anche andare bene.