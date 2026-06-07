Cessione Samp, due figure in pressing sul club blucerchiato: ecco cosa filtra nelle ultime ore

Cessione Samp, spuntano due potenziali acquirenti per il club blucerchiato: ecco il punto sulla trattativa, cosa può succedere

La Sampdoria continua a vivere una fase di profonda incertezza. Nonostante l’addio di Matteo Manfredi abbia segnato un cambio formale ai vertici, la stabilità resta lontana. Oggi il controllo operativo del club è nelle mani di Joseph Tey e del suo braccio destro Nathan Walker, ma le dinamiche interne appaiono congelate.

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I potenziali acquirenti che hanno provato ad avvicinarsi alla società blucerchiata si sono scontrati con un silenzio totale, segnale di una proprietà che, almeno per ora, non sembra intenzionata a fare passi indietro.

L’obbligo dell’advisor e la strategia sulla cessione

Dietro questa apparente immobilità si nasconde però un vincolo preciso. Secondo gli accordi presi al momento delle dimissioni di Manfredi, la proprietà è obbligata a nominare un advisor entro il 30 giugno, primo passo formale per avviare un processo di vendita. Una clausola che rappresenta l’unico spiraglio per i soggetti interessati, finora rimasti ai margini nonostante vari tentativi di contatto.

La proprietà sta giocando una partita di attesa, consapevole che ogni apertura ufficiale dovrà seguire i binari stabiliti da quegli accordi. Fino ad allora, nessuna proposta verrà presa in considerazione.

Il rebus acquirenti

La lista dei soggetti che hanno bussato alla porta della Sampdoria è ampia ma, finora, inconcludente.

Intermediario italiano — aveva facilitato i contatti con un investitore del Sud‑Est asiatico: dopo un iniziale rifiuto e un successivo riavvicinamento, tutto è finito in stand‑by.

— aveva facilitato i contatti con un investitore del Sud‑Est asiatico: dopo un iniziale rifiuto e un successivo riavvicinamento, tutto è finito in stand‑by. Fondi esteri — tra cui un gruppo svizzero già sondato ai tempi di Manfredi, non hanno trovato terreno fertile per proseguire il dialogo.

— tra cui un gruppo svizzero già sondato ai tempi di Manfredi, non hanno trovato terreno fertile per proseguire il dialogo. Proprietà attuale — Tey e Walker continuano a mantenere il controllo, respingendo ogni proposta non ritenuta in linea con le loro strategie.

Verso un’estate decisiva

Il tempo, però, stringe. La scadenza del 30 giugno si avvicina e con essa la necessità di definire un percorso chiaro per il futuro del club. La tifoseria, stremata da anni di turbolenze e risultati deludenti, osserva con crescente inquietudine.

L’advisor che verrà nominato avrà il compito di gestire una due diligence complessa, in un contesto in cui la ricerca di nuovi compratori non è più un’opzione, ma una necessità per garantire continuità e ambizioni a un club che vuole risalire dopo stagioni estremamente difficili.