Cessione Sampdoria, Vidal: «C’è gente molto interessata, ecco come stanno le cose»

Gianluca Vidal ha fatto il punto della situazione in relazione alla cessione della Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni

Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan, ha fatto il punto sulla cessione della Sampdoria. Le sue parole ai microfoni di Primocanale.

DIECI SOGGETTI – «Si sono presentati dieci soggetti e due soggetti hanno presentato i documenti per l’avvio della procedura, spero che nei prossimi giorni almeno altri due soggetti compiano una mossa analoga. C’è gente estremamente interessata, che capisce di calcio, tutti i candidati hanno gente che arriva dal mondo del calcio, ex giocatori o agenti/procuratori. Dopo di che si dovrà procedere a una valutazione sulla base del parco giocatori, degli asset immobiliari non banali, di marchio e storia che sono notissimi in Italia».

REQUISITI – «In prima battuta andiamo a chiedere a chi si presenta chi sia il soggetto interessato, quindi dobbiamo verificare se l’aspirante abbia un patrimonio idoneo e di provenienza lecita anche in chiave antiriciclaggio, infine che sia titolato e quindi abbia un mandato, perché si presentano anche molti personaggi curiosi, che vogliono avere riflettori. La società gode di fiducia nel mondo del credito e credo che le prospettive siano buone».

