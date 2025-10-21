Champions League, Condò preoccupato dalle italiane: «Le quattro italiane ci arrivano sullo slancio: in campionato hanno fatto un solo gol»

Champions League, Condò preoccupato dalle italiane in vista delle serate europee: Le parole del giornalista tra le colonne del Corriere della Sera

Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato l’ultimo turno di Serie A e le enormi difficoltà che molte squadre italiane stanno avendo nel trovare la via del gol. L’analisi di Condò si concentra sulle prestazioni delle quattro italiane impegnate in Europa, con un evidente sarcasmo riguardo alla scarsità di gol segnati nel weekend.

L’ANALISI DEI GOL – «Le quattro italiane ci arrivano sullo slancio — leggeteci pure un filo di sarcasmo — di un solo gol segnato nel weekend, quello di Bonny per l’Inter. Zero il Napoli. Zero la Juventus. Zero l’Atalanta. Qualche cifra comparativa: le sei inglesi ne hanno messi 9, le cinque spagnole 6, le quattro tedesche 9, le tre francesi 10».

Condò evidenzia come le squadre italiane abbiano mostrato gravi difficoltà nel segnare, con il dato che risulta ben inferiore rispetto a quello delle principali leghe europee. Il sarcasmo è diretto a sottolineare il divario rispetto alle concorrenti, evidenziando la scarsa capacità realizzativa che sta caratterizzando il nostro calcio.

SULL’INTER – «Da che parte si va, allora? L’Inter punta con decisione a confermarsi fra le nobili prime otto per godere, come l’anno scorso, di due settimane libere da impegni a febbraio mentre il popolino gioca i playoff.».