Chelsea, De Jong è a un passo: chiusura imminente. Le cifre

Il Chelsea sarebbe vicinissimo all’acquisto dal Barcellona del centrocampista De Jong: le cifre dell’affare

Il Chelsea si prepara a un altro grande colpo di mercato di questa estate. Come riportato dal Daily Star e dal Times, infatti, i Blues sarebbero a un passo dal chiudere con il Barcellona la trattativa per portare a Londra Frenkie De Jong.

Mancherebbe solo il sì definitivo dell’olandese, per la conclusione positiva di un affare da circa 71 milioni di sterline. Una cessione importante anche per i blaugrana che hanno bisogno di far cassa per registrare i nuovi acquisti.