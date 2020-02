Chelsea, Lampard: «Noi sfavoriti? Meglio così» – VIDEO

Frank Lampard non fa un dramma sulla condizione di sfavorito rispetto al Bayern Monaco: ecco le sue parole – VIDEO

Frank Lampard non soffre per la condizione da sfavorito del suo Chelsea rispetto al Bayern Monaco.

«Meglio così. Preferisco che da fuori siamo considerati deboli. Il mio compito è preparare la partita, studiando l’avversario, cercando di trovare punti deboli. Non è strano pensare che il Bayern sia più forte. Forse non abbiamo la loro esperienza, ma siamo qui per stravolgere il pronostico e raccontare una bella storia di sport. L’importante è che i giocatori capiscano che la Champions è una questione di mentalità».