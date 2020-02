Chelsea, Lampard: «Giroud? Se si allena gioca» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro il Leicester. Le sue parole su Olivier Giroud

«Non aveva nulla a che fare con lo stato d’animo, no. Ma ha avuto alcuni giorni in cui c’è stata tanta attenzione su di lui e intorno a lui. Penso fosse il caso di viaggiare senza di lui. Tra un settimana torneremo e lavoreremo sodo, Olivier è qui. Gioca se si fa notare in allenamento, perché è così che scelgo la squadra in generale. Avrà le sue opportunità»