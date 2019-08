Lampard non fa sconti: «David Luiz? Giusto che se andasse» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio del suo Chelsea in Premier League – VIDEO

La cessione di David Luiz all’Arsenal dopo che aveva rinnovato a maggio il suo contratto con il Chelsea, ha fatto storcere il naso un po’ a tutti. Ha provato a far chiarezza il tecnico dei Blues Lampard in conferenza stampa.

«Ci siamo parlati in modo onesto nelle ultime settimane e la conclusione è stata che lui dovesse lasciare il club. Gioca in una zona del campo dove c’è molta competizione e continuerà ad esserci per tutta la stagione. Non ho punti fermi, ho solo giocatori che devono lottare per guadagnarsi il posto e questo vale per tutti»