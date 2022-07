Chelsea, pazza idea Lewandoski: i Blues provano a beffare il Barcellona

Il Chelsea si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa a Lewandowski provando così a beffare il Barcellona

Se da una parte il Bayern Monaco continua a considerare Robert Lewandowski incedibile, dall’altra i top club europei fanno la corte all’attaccante polacco desideroso di lasciare la Baviera. Il Barcellona è sempre presente sul bomber, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un top club inglese.

Come riportato dal Mirror, infatti, il Chelsea si sarebbe inserito di prepotenza nella corsa a Lewandowski e sarebbe intenzionato a beffare i blaugrana che faticano a trovato i fondi per acquistare il polacco dal Bayern. La nuova proprietà di Blues cerca il colpo a effetto e l’attaccante ex Dortmund farebbe sognare i tifosi.