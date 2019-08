Chelsea, Pedro applaude Van Dijk: «Lui e Sergio Ramos il top» – VIDEO

Chelsea, Pedro applaude Van Dijk alla vigilia della Supercoppa Europea: «Lui e Sergio Ramos il top»

Vigilia di Supercoppa Europea per Chelsea e Liverpool, con le conferenze stampa di rito. In quella dei Blues, al fianco del tecnico Lampard, si è seduto Pedro. Uno dei profili offensivi cui il giovane tecnico si affiderà domani per provare a sollevare al cielo il trofeo.

Lo spagnolo, in particolare, ha tessuto le lodi di un avversario come Van Dijk. Definendolo come uno dei centrali in questo momento più forte al mondo: «Lui e Sergio Ramos rappresentano il top».