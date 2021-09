Conferenza stampa Tuchel post Juventus Chelsea: le parole del tecnico tedesco dopo il ko dei blues all’Allianz Stadium

(inviato all’Allianz Stadium) – Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Juventus e Chelsea. Di seguito riportate le sue dichiarazioni:

5 CAMBI – «Volevamo un impatto. Avevamo 5 sostituzioni e volevamo usarle. Volevamo dare freschezza fisica e nuova energia».

STRASCICHI CITY – «Nessun stanchezza dal fine settimana. Ieri abbiamo fatto due belli allenamenti, sembravamo freschi e affamati e pronti a tornare. È molto difficile mettere su un ritmo alto contro una squadra che difende così bassa».

PARTITA – «Potevamo essere in vantaggio 1-0 ma questo è il problema. Il Man City vince su calcio da fermo con un tiro deviato e a volte succede con una squadra che difende così bassa. Possiamo fare meglio negli ultimi 20 minuti».

0 TIRI IN PORTA – «È un problema di mira. Se giochi contro un blocco basso come oggi. Abbiamo trovato gli spazi, non è stato facile. Ci è mancata di più l’aggressività che abbiamo avuto ieri in allenamento».

GOL DOPO 12 SECONDI – «Delusi, lo eravamo tutti. È stata una partita tosta che ci aspettavamo e non è mai facile segnare contro squadre come la Juventus. Bisogna essere pazienti, giocare con zero errori. Devi essere intelligente, alto ritmo e prendere decisioni. Ieri ci sentivamo perfettamente pronti, oggi non è stato così. Non so perché».

