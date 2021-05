Chelsea, Tuchel: «Jorginho non deve essere il capocannoniere»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, si è soffermato sui problemi in attacco della sua formazione: le sue parole

«Non vogliamo che Jorginho sia il nostro capocannoniere, ma non perché non vogliamo che Jorginho non abbia lodi, può avere tutti i ringraziamenti e le lodi del mondo perché è un bravissimo ragazzo, ma certamente non vogliamo sia lui il nostro capocannoniere. Se lasciassimo tirare i rigori a Werner avrebbe altri sette gol, molti dei cannonieri in Europa usano i rigori per migliorare i loro numeri. Timo non è così. In generale comunque dobbiamo migliorare i nostri numeri offensivi».