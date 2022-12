Chi della Serie A diventerà campione del mondo?

Ecco tutti i giocatori della Serie A che potrebbero diventare campioni del Mondo in Qatar. C’è anche la Serie B

Con il definirsi del cartellone dei quarti di finale, si restringe considerevolmente il numero dei giocatori della Serie A che potranno diventare campioni del mondo. Per ora abbiamo alcune certezze e possibilità:

1) Almeno un club si fregerà di questo onore, a meno di successo finale dell’Inghilterra.

2) Non c’è solo la Serie A ad avere papabili, ma anche la B rappresentata dal Bari

3) La Juventus è la squadra con più candidati, mentre il Napoli capoclassifica non ha possibili campioni del mondo. Ecco i club coinvolti (infortunati inclusi):

Atalanta: Pasalic, De Roon, Koopmeiners

Bari: Cheddira

Fiorentina: Gonzalez, Amrabat

Inter: Correa, Martinez, Brozovic, De Vrij, Dumfries

Juventus: Paredes, Di Maria, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Rabiot

Milan: Hernandez, Giroud, Leao

Roma: Dybala, Rui Patricio

Sampdoria: Sabiri

Sassuolo: Erlic

Torino: Vlasic