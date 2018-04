Chi è Jesus Vallejo, titolare in Real Madrid-Juventus

Jesus Vallejo titolare in Real Madrid-Juventus, gara valide per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Profilo e caratteristiche del giovane difensore

La difesa del Real Madrid titolare di quest’oggi nel match contro la Juventus annovera anche il giovane Jesus Vallejo schierato in coppia con Varane. Quest’oggi Zinedine Zidane, infatti, deve fare a meno del proprio capitano Sergio Ramos, squalificato in virtù dell’ammonizione rimediata nella partita di andata all’Allianz Stadium.

Si tratta della prima presenza in assoluto in Champions League per il giovane Vallejo, difensore spagnolo nato a Saragozza nel 1997, già capitano della Nazionale Under-21 spagnola. Il Real Madrid lo ha acquistato nel 2015 e arrivò alle merengues per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Dopo averlo mandato in prestito per due anni il giovane Vallejo è tornato la scorsa estate al Real Madrid.In questa stagione ha trovato ben 4 presenze in Liga spagnola e altrettante in Copa Del Rey, senza mai sfigurare, ma quest’oggi è arrivato l’esordio assoluto in Champions League.