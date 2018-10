Alla scoperta di Paquetà: il trequartista brasiliano che segue le orme di Kakà è l’ultimo colpo del Milan

I tifosi milanisti già sognano. Leonardo+colpo dal Brasile = garanzia di successo. Ok, l’equazione non è sempre perfetta ma gli anni recenti della storia rossonera hanno dimostrato che quando l’ex allenatore di Inter e Milan punta un obiettivo difficilmente sbaglia sulle sue qualità. Dopo Kakà e Pato, l’ultimo colpo firmato dal ds è Paquetà. Per assicurarsi le prestazioni del brasiliano il Milan ha dovuto sborsare ben 35 milioni di euro (battendo la concorrenza del Psg) con Paquetà che si aggregherà alla squadra di Gattuso a partire da Gennaio 2019. Ma chi è l’ultimo colpo di Leonardo? Nato il 27 agosto 1997 a Rio de Janeiro, Lucas è cresciuto nelle giovanili del Flamengo dove, quando venne inserito nella squadra Under 15, era stato definito “troppo esile” dai suoi nuovi allenatori: il brasiliano era infatti alto appena 1,53, aveva un peso abbondantemente sotto la media e in più c’era l’aggravante di un problema osseo poi superato con la crescita. In circa tre anni, il fisico di Paquetà cambiò completamente e da lì inizio la sua ascesa verso il calcio dei professionisti tanto da far arrivare a dire a Neymar: «Paquetà? Sarà un crack del calcio mondiale».

Caratteristiche tecniche

In Brasile il giovane talento viene considerato un mix tra Neymar, che ricorda soprattutto nello stretto, e l’ex rossonero Kakà a cui assomiglia nella falcatà palla al piede. nella sua breve carriera Lucas ha imparato a giocare anche a centrocampo e da esterno d’attacco. Dotato di ottima tecnica e di un grande piede sinistro, Paquetà è esploso in questo 2018 e i suoi numeri parlano da soli: 48 partite ufficiali, 11 gol, 6 assist, 69 tiri in porta, 64 falli subiti.

Dove giocherebbe al Milan

Dove troverebbe spazio quindi il nuovo talento brasiliano nello scacchiere di Gattuso? Paquetá sa disimpegnarsi come trequartista classico ma nel 4-3-3 del tecnico rossonero potrebbe giocare o come esterno offensivo del tridente o al posto di Bonaventura nel ruolo di mezz’ala sinistra, ruolo che peraltro ricopre attualmente al Flamengo. Non è però del tutto escluso neppure il passaggio al 4-2-3-1, che permetterebbe al tecnico rossonero di avanzare il raggio d’azione di Paquetá magari schierando a centrocampo la coppia muscolare Kessié-Bakayoko.