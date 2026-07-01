Bologna News
Chi è Luigi Caccavo, il nuovo colpo a sorpresa del Bologna prelevato dal Lumezzane
Bologna, colpo a sorpresa sul mercato: chi è Luigi Caccavo, il centravanti arrivato dal Lumezzane
Negli ultimi dieci giorni il Bologna ha messo a segno un’operazione inattesa: l’ingaggio di Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 prelevato dal Lumezzane. Un investimento da circa 400 mila euro, pensato per arricchire il reparto giovani e puntare su un profilo che nell’ultima stagione ha vissuto una crescita evidente.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Origini e primi passi: da Bari al settore giovanile del Monza
Nato a Bari il 3 febbraio 2004, Caccavo si trasferisce presto al nord, entrando nel vivaio del Monza. Con l’Under 17 muove i primi passi nel calcio professionistico, poi esplode con l’Under 18, dove nel 2020/21 mette a segno 10 gol.
Il passaggio al Torino: buoni numeri in Primavera
Nell’estate 2021 approda al Torino, dove esordisce subito in Primavera. Pur non essendo titolare fisso, chiude due stagioni con 12 reti complessive, confermando un potenziale interessante. Dal 2023 iniziano i prestiti: Pergolettese, Trento, Caldiero, Ascoli. Esperienze difficili, con appena 3 gol in tre anni, che rallentano la sua crescita.
La rinascita al Lumezzane: 11 gol in Serie C
Libero a fine stagione, Caccavo sceglie il Lumezzane. È qui che cambia tutto:
- 34 presenze
- 11 gol
- 2 assist
Il momento migliore arriva tra la 13ª e la 28ª giornata, quando segna 10 dei suoi 11 gol stagionali, diventando un riferimento offensivo costante.
Caratteristiche fisiche: un centravanti imponente
Caccavo è un attaccante dalla struttura fisica notevole:
- 192 cm x 90 kg
- corporatura snella ma potente
- falcata ampia e grande velocità in progressione
- forza negli appoggi inferiori e buona tonicità negli arti superiori
Un profilo che unisce fisicità e mobilità, ideale per attaccare la profondità e proteggere palla.
Caratteristiche tecniche: difesa del pallone e gioco di sponda
Destro naturale, Caccavo possiede una tecnica pulita e ordinata. Le sue qualità principali:
- difesa del pallone efficace
- capacità di smistare il gioco sugli esterni
- sponde utili per far salire la squadra
- buon fiuto del gol
- movimenti intelligenti in verticale
Al Lumezzane è stato fondamentale per trasformare azioni difensive in offensive, permettendo alla squadra di respirare nei momenti di pressione avversaria.
Perché il Bologna ha scelto Caccavo
Il Bologna ha visto in lui un profilo in crescita, con margini di miglioramento e caratteristiche utili per il calcio moderno: fisico, profondità, capacità di legare il gioco. Un investimento contenuto, ma potenzialmente molto redditizio.