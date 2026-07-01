Non solo Palestra! Chi è Pep Chavarría: il terzino che piace al nuovo Chelsea allenato da Xabi Alonso

Pep Chavarría è un difensore spagnolo nato a Figueres il 10 aprile 1998. Secondo Fabrizio Romano è il nuovo obiettivo di mercato del Chelsea di Xabi Alonso.

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Carriera e tappe principali

Cresciuto nel settore giovanile del Figueres, ha mosso i primi passi tra i senior con la stessa squadra prima di trasferirsi all’Olot nel 2018. Nel 2020 è stato acquistato dal Real Zaragoza, dove ha esordito tra i professionisti e segnato il suo primo gol con la maglia aragonese. Nel 2022 è passato al Rayo Vallecano, club con cui si è affermato in Primera División.

Numeri recenti

Nelle stagioni successive al suo arrivo al Rayo ha accumulato presenze regolari in Liga, contribuendo anche con qualche rete e confermando continuità di rendimento a livello professionistico.

Stile di gioco e punti di forza

Chavarría è un terzino sinistro moderno: apprezzato per profondità e velocità sulle fasce, sa spingere in fase offensiva senza rinunciare al lavoro difensivo. Ha dimostrato buona capacità di inserimento e adattabilità tattica, qualità che lo rendono interessante per club alla ricerca di esterni dinamici.

Perché il Chelsea lo segue

A 28 anni, con esperienza in Segunda e in Liga, Chavarría unisce affidabilità difensiva e propensione alla spinta offensiva: caratteristiche che spiegano perché il suo nome sia finito tra i nuovi obiettivi del Chelsea. Se l’interesse dovesse concretizzarsi, il club inglese punterebbe su un profilo già rodato nel calcio spagnolo e pronto a inserirsi in un contesto ad alto ritmo.