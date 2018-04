Chi ha segnato più gol nella Serie A?

La classifica dei giocatori che hanno segnato più gol nella storia della Serie A: Silvio Piola in vetta, Totti al secondo posto

Chi ha segnato più gol in Serie A? Nella classifica dei 100 giocatori con più reti nella storia del calcio italiano svetta Silvio Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia con la nazionale italiana. Piola ha giocato con la Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara e ha raggiunto quota 274 gol. Al secondo posto Francesco Totti, fermo a 250 reti ma tutti realizzati con un’unica maglia, quella della Roma. Al terzo posto nella classifica di chi ha segnato più gol in Serie A c’è lo svedese Gunnar Nordhal con 225 gol, che vinse due campionati negli anni 50 con il Milan.

Tra i giocatori che hanno esordito nel massimo campionato italiano dal 1994/95 in poi, Higuain è stato il calciatore più veloce a raggiungere quota 100 gol, davanti all’ex centravanti della Juventus Trezeguet, giunto a quota 100 gol dopo 155 partite e all’ex attaccante del Milan Shevchenko, a 100 reti in Serie A dopo 162 partite. In Serie A il record di chi ha segnato più gol in una partita è di 5 reti: Miroslav Klose (2013), Roberto Pruzzo (1986) e Kurt Hamrin (1964).

Scorrendo la classifica di chi ha segnato più gol in italia, per trovare un giocatore ancora in attività bisogna scendere fino a Fabio Quagliarella che gioca con la Sampdoria. Tra gli italiani che ancora possono ambire quantomeno a scalare posizioni in graduatoria, ci sono anche Sergio Pellissier, Marco Borriello e Alessandro Matri. Nella classifica manca invece la leggenda argentina Maradona, ferma a 81 gol in Serie A. Ecco dunque la classifica dei marcatori di tutti i tempi in Serie A (in neretto i calciatori ancora in attività):

Silvio Piola, 274 gol Francesco Totti, 250 gol Gunnar Nordhal, 225 gol Giuseppe Meazza, 225 gol José Altafini, 216 gol Antonio Di Natale, 209 gol Roberto Baggio, 205 gol Kurt Hamrin, 190 gol Giuseppe Signori, 188 gol Alessandro Del Piero, 188 gol Alberto Gilardino, 188 gol Gabriel Batistuta, 184 gol Giampiero Boniperti, 178 gol Amedeo Amedei, 174 gol Giusepp Savoldi, 168 gol Guglielmo Gabetto, 167 gol Roberto Boninsegna, 163 gol Luca Toni, 157 gol Gigi Riva, 156 gol Filippo Inzaghi, 156 gol Roberto Mancini, 156 gol Luis Vinicio, 155 gol Carlo Reguzzoni, 155 gol Istvan Nyers, 153 gol Hernan Crespo, 153 gol Adriano Bassetto, 149 gol Omar Sivori, 147 gol Christian Vieri, 142 gol Benito Lorenzi, 142 gol Marco Di Vaio, 142 gol Paolo Pulici, 142 gol Vincenzo Montella, 141 gol John Hansen, 138 gol Enrico Chiesa, 139 gol Sergio Brighenti, 136 gol Roberto Pruzzo, 133 gol Felice Bore, 132 gol Alessandro Altobelli, 132 gol Ezio Pascutti, 130 gol Francesco Graziani, 130 gol Roberto Bettega, 129 gol Gianni Rivera, 128 gol Andriy Shevchenko, 127 gol Fabio Quagliarella, 126 gol David Trezeguet, 123 gol Gianluca Vialli, 123 gol Renzo Burini, 123 gol Pietro Ferraris, 123 gol Zlatan Ibrahimovic, 122 gol Ettore Puricelli, 120 gol Cristiano Lucarelli, 120 gol Gino Pivatelli, 119 gol Abel Balbo, 117 gol Alessandro Mazzola, 116 gol Nicola Amoruso, 113 gol Antonio Cassano, 113 gol Edinson Cavani, 112 gol Riccardo Carapellese, 112 gol Giovanni Ferrari, 112 gol Giampaolo Pazzini, 111 gol Gonzalo Higuaín, 110 gol Lorenzo Bettini, 110 gol Carlo Galli, 110 gol Bruno Giordano, 110 gol Giuseppe Baldini, 110 gol Aldo Boffi, 109 gol Angelo Schiavio, 109 gol Eddie Firmani, 108 gol Dino da Costa, 108 gol Sergio Pellissier, 108 gol Mauro Icardi, 107 gol Antonio Vojak, 106 gol Gino Armano, 106 gol Pietro Anastasi, 105 gol Gino Cappello, 104 gol Oliver Bierhoff, 103 gol Fabrizio Miccoli, 103 gol Adrian Mutu, 103 gol Sergio Clerici, 103 gol Tommaso Rocchi, 102 gol Pietro Paolo Virdis, 101 gol Pierino Prati, 100 gol Marek Hamsík, 99 gol Antonio Angelillo, 98 gol Angelo Benedicto Sormani, 98 gol John Charles, 97 gol Marco Borriello, 96 gol Mirko Vucinic, 96 gol Guglielmo Trevisan, 94 gol Valentino Mazzola, 93 gol Giancarlo Bacci, 93 gol Roberto Muzzi, 93 gol Angelo Domenghini, 93 gol Marco Van Basten, 90 gol Gianfranco Zola, 90 gol Alessandro Matri, 90 gol Ugo Conti, 89 gol Vincenzo Iaquinta, 89 gol Giancarlo Vitali, 89 gol Ermes Muccinelli, 89 gol

Leggi anche: CLASSIFICA MARCATORI SERIE A