Chiellini svela: «Le partite a 17 anni col Livorno mi davano più tensione rispetto a una finale di Champions League a 30 anni. Sulla Next Gen...»

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha fatto un parallelo che coinvolge i bianconeri e il Livorno e “investe” la Next Gen. Le parole



Durante l’evento “Serie C Business Value”, Giorgio Chiellini ha tracciato un interessante parallelo tra la Juventus e il Livorno, offrendo una prospettiva unica sulle due realtà calcistiche. Inoltre, ha riservato parole di stima per la Juventus Next Gen, squadra che ha ottenuto una vittoria significativa contro il Benevento nella giornata di ieri. Chiellini ha evidenziato l’importanza del progetto e il valore dei giovani talenti che stanno emergendo, sottolineando il loro potenziale per il futuro del club.

LIVORNO E JUVENTUS – «Quando nasci sogni di giocare a pallone, le partite a 17 anni nel Livorno per quanto mi riguarda hanno molta più tensione di una finale di Champions a 30 anni o di una finale degli Europei a 37. Sei un ragazzo, non sei pronto a vivere quel contesto quando fino a due anni prima facevi il raccattapalle».

JUVENTUS NEXT GEN – «Certe cose non è possibile farle in Serie A, la Next Gen per noi Juventus ha questa funzione: la Serie C può e deve rappresentare questo sviluppo. Poi io andrei anche oltre, in Serie B».

