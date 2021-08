Giornata storica per lo sport italiano con l’oro nei 100 metri di Marcell Jacobs: il web ironizza rispolverando Chiellini-Saka – FOTO

Giornata storica per lo sport italiano, forse la più importante. Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto e Marcell Jacobs, pochi minuti dopo, ha raggiunto l’oro nei 100 metri, primo italiano in assoluto. Il web è impazzito per questi due traguardi.

E non si è perso tempo ad associare le storice medaglie con Euro 2020 e con la trattenuta di Chiellini a Saka nella finale di Wembley.