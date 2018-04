Chiesa-Juventus: pronto l’assalto. La Fiorentina però non ci sta

La Juventus è pronta a presentare un’offerta per Federico Chiesa ma la Fiorentina non avrebbe alcuna intenzione di cedere il giocatore

La Juventus ha ingaggiato Federico Bernardeschi in estate, versando 40 milioni di euro nelle casse della Fiorentina. Un affare difficile, reso complicato dai rapporti, non proprio idilliaci, tra le due proprietà. I bianconeri hanno messo gli occhi su un altro giovane talento della Fiorentina, vale a dire Federico Chiesa. Secondo Rai Sport però l’affare è molto complicato perché Juventus e Fiorentina difficilmente troveranno un accordo per il trasferimento in bianconero dell’esterno d’attacco viola.

Il giocatore, figlio d’arte, già nel giro della Nazionale, è seguito da tanti grandi club ma la Fiorentina, in questo momento, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo andare. Federico Chiesa è parte integrante del nuovo ciclo e, salvo sorprese, non andrà via in estate. La Fiorentina al momento non avrebbe intenzione di cedere il giocatore, soprattutto non vorrebbe aprire una nuova trattativa con la Juventus. I rivali di sempre avrebbero avviato i primi contatti per chiedere informazioni e disponibilità a trattare ma avrebbero ricevuto un due di picche: al momento non ci sarebbero dunque i presupposti per chiudere l’affare tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri dovranno guardare altrove.