Chiesa, il Manchester United piomba sull’esterno della Fiorentina

Il Manchester United sarebbe interessato a Federico Chiesa: il club l’inglese lo reputa una valida alternativa a Jadon Sancho

Secondo quanto riporta il Daily Mail il Manchester United sarebbe pronto a offrire 53 milioni di sterline alla Fiorentina per Federico Chiesa.

La richiesta di 65 milioni di Commisso per il classe 1997 ha spaventato i club italiani, che difficilmente soddisferanno il patron viola. Per questo ci potrebbe essere l’inserimento dei Red Devils che valutano, però, Chiesa un’ottima alternativa nel caso non dovessero riuscire a prendere Jadon Sancho.