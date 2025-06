Chiesa: «Norvegia-Italia sarà dura, non possiamo fallire ancora. Rivoglio quella maglia». Poi la rivelazione sul futuro e la Juve

Le parole di Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, in vista di Norvegia-Italia e sul momento della sua carriera. I dettagli

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, ha parlato al Corriere dello Sport in vista di Norvegia-Italia.

NAZIONALE – «Fuori anche Kean, è dura. Ma i nomi non contano più. Spalletti può dare molto a questa squadra, non possiamo fallire l’obiettivo per la terza volta di seguito. Siamo l’Italia, le attenzioni del ct mi hanno fatto piacere. Rivoglio quella maglia».

FUTURO – «L’anno è finito, presto mi siederò al tavolo con la mia famiglia e il mio agente Ramadani per trovare la soluzione migliore. Restare a Liverpool non mi dispiacerebbe affatto».

JUVE – «Che Szczesny e Rabiot fossero fuori dal progetto lo sapevano tutti. Le esclusioni di Fagioli e Danilo mi hanno sorpreso. Dani era il punto di riferimento nello spogliatoio, è juventino dentro: il suo taglio è una scelta che non ho capito e non ho condiviso».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CHIESA SU JUVENTUS NEWS 24