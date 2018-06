La Juventus proverà a prendere in ogni modo Federico Chiesa, lo dice Giorgio Perinetti. Il dg del Genoa si esprime anche sulla cessione di Mattia Perin

Tra Mattia Perin e Federico Chiesa, Giorgio Perinetti mette il naso anche nel calciomercato della Juventus. Il direttore generale del Genoa ha detto la sua a proposito della possibilità della Vecchia Signora di arrivare a prendere il talento della Fiorentina. Non solo Chiesa, ha anche parlato di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e obiettivo di lungo corso dei bianconeri: «Credo che la Juventus tenterà fino alla fine di prendere Chiesa. Ha confermato le sue qualità, i bianconeri sono molto attenti ai prospetti italiani. Milinkovic-Savic ha una valutazione molto alta, è difficile riuscire a comprarlo».

Perinetti è stato uno dei registi dell’operazione che ha portato Perin alla Juventus e ha parlato dell’addio del portiere. «Spesso ci si domanda perché le società cedono le bandiere o comunque i calciatori a cui i tifosi si affezionano. Nel calcio moderno tutto questo non conta. Quando un giocatore dice che è maturo per fare la Champions, è normale che venga ceduto. Napoli? Ci sono stati discorsi, così anche come con altre squadra. Ma il giocatore aveva espresso il suo gradimento per la Juventus» ha detto a Rmc Sport.