Roma, sogno Chiesa: Defrel può essere la chiave

La Roma non smette di sognare l’arrivo di Federico Chiesa. Il giocatore può lasciare la Fiorentina: Defrel può essere l’asso nella manica

Federico Chiesa rimane uno dei sogni di calciomercato della Roma. I giallorossi stanno valutando diversi nomi per l’attacco. Domenico Berardi è una richiesta di mister Di Francesco, l’unica, e rimane il preferito del mister ma i giallorossi avrebbero sondato il terreno anche per Suso del Milan e per Cuadrado della Juventus. Sempre nel mirino invece il marocchino Ziyech ma su di lui è forte il pressing del Lione che potrebbe cedere Fekir, nonostante le smentite.

La Roma, dicevamo, continua a cullare il sogno Federico Chiesa che è affascinato dall’idea di giocare la Champions. Il gioiello della Fiorentina è ufficialmente incedibile tanto che i Della Valle avrebbero rifiutato offerte importantissime per lui ma il ds Monchi, che stravede per il classe ’97, figlio d’arte, continua a lavorare in gran segreto e spera di avere a disposizione un budget extra per puntare sul giocatore della viola. L’asso nella manica del ds romanista potrebbe essere Gregoire Defrel. L’attaccante ex Sassuolo non rientra nei piani e piace alla Sampdoria ma la Roma potrebbe girarlo alla Fiorentina per abbassare l’esborso economico per Federico Chiesa (potrebbero volerci 70 milioni). A riferirlo è Il Corriere dello Sport.