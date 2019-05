Di Carlo presenta in conferenza stampa la partita contro la Sampdoria e parla soprattutto dell’addio al calcio di Pellissier

L’allenatore clivense Di Carlo ha parlato alla vigilia della partita tra il suo Chievo e la Sampdoria. Su Pellissier e il saluto alla Serie A: « Domani l’ultima di Pellissier, siamo tutti concentrati. In modo da fare un’ottima partita per Sergio, tifosi e presidente. Domani faremo di più anche per lui. Poi c’è la Samp e i punti da andare a prendere. Vogliamo finire al migliore dei modi. Vogliamo lasciare un’immagine positiva come squadra davanti ai nostri tifosi».

Sul futuro del Chievo e sulla stagione: «Se dei giocatori qui hanno sbagliato la stagione e da quando sono arrivato abbiamo provato a rimetterla apposto da diversi punti di vista, ma poi sono sopravvenute altre cose. A parte errori di campo, ci sono state altre cose. La squadra ha avuto un suo percorso. Sugli addii, ci penserà la proprietà. Chi rimarrà dovrà essere motivato e con voglia di rivalsa».

Ancora su Pellissier: «La settimana di Pellissier. Sergio è entrato già nell’ottica. E’ rimasto tranquillo. Ha giocato con Vignato nelle partitelle. Sanno fare gol insieme però poi domani sarà difficile. Sergio sarà emozionato. Lo posso capire, perchè quando ho smesso non c’è stata la possibilità che darò a lui. Un grande giocatore che rimarrà nella storia del Chievo».