Chievo-Juventus streaming: dove vedere l’esordio di CR7 in tv

Chievo-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita della 1ª giornata di Serie A 2018/2019

Chievo-Juventus è la partita valida per la 1ª giornata di Serie A 2018/2019: la sfida è in programma come anticipo di sabato 18 agosto 2018 alle ore 18 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Grandissima attesa per il match che non solo segna l’inizio della nuova stagione, ma pure – e soprattutto – per l’annunciato debutto in campo di Cristiano Ronaldo: il neo-attaccante bianconera si appresta a disputare la sua prima partita in assoluto nel nostro campionato con la maglia dei campioni d’Italia. Dall’altra parte il Chievo vittima sacrificale – almeno sulla carta – allenato da Lorenzo D’Anna, tecnico che aveva già concluso la passata stagione sulla panchina veneta in sostituzione dell’esonerato Rolando Maran. In vista del match dunque, diamo un’occhiata alle informazioni su come seguire Chievo-Juve in diretta tv ed in streaming.

La gara sarà trasmessa in diretta tv satellitare esclusiva a partire dalle 18 sulle frequenze di Sky Sport al canale fresco di inaugurazione Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD al 243) e sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1. Non è tutto però, perché sarà possibile seguire Chievo-Juventus anche in streaming su smartphone, pc e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go. Per tutti gli abbonati a Mediaset Premium ricordiamo che sarà possibile seguire l’incontro su digitale terrestre soltanto sottoscrivendo fino al 1 settembre un abbonamento al pacchetto Sky Calcio al costo promozionale di 15 euro al mese. Chievo-Juve sarà seguibile inoltre in diretta live testuale anche sul nostro sito.

Chievo-Juventus: probabili formazioni

QUI CHIEVO – Non tantissime le novità clivensi di quest’anno rispetto alla passata stagione, D’Anna dovrebbe avere a disposizione praticamente tutta la rosa. In difesa ballottaggio tra Nenad Tomovic e Mattia Bani, con il primo al momento favorito rispetto al secondo di fianco al fresco ex genoano Luca Rossettini. A centrocampo altro dualismo delle ultime ore tra il veterano Nicola Rigoni ed il neo-acquisto Joel Obi, prelevato appena qualche giorno fa dal Torino, con quest’ultimo – ancora in fase di ambientamento – che potrebbe essere lasciato in panchina per subentrare poi a partita in corso. Anche in attacco resta per adesso irrisolto un dilemma: il polacco Mariusz Stepinski reclama un posto, ma di fronte ha la concorrenza del nuovo arrivato Filip Djordjevic. Proprio il serbo ex Lazio alla fine potrebbe spuntarla. In panchina l’ultimo arrivato tra i volti nuovi, il difensore Federico Barba, che comunque potrebbe debuttare durante la gara.

QUI JUVENTUS – Non banali i dubbi (pochi) di Massimiliano Allegri, a cominciare da quello relativo al modulo. Dopo aver provato il 4-4-2 nell’ultima uscita amichevole di Villar Perosa, alla fine il tecnico bianconero potrebbe tornare al più collaudato 4-3-3, anche se pure l’idea di passare al 4-2-3-1 con Ronaldo unica punta starebbe solleticando l’allenatore. In difesa torna a fare coppia Leonardo Bonucci – al nuovo debutto bianconero dopo la parentesi milanista – con Giorgio Chiellini. A destra Joao Cancelo, alla sua prima in maglia juventina, con Alex Sandro dall’altra parte. A centrocampo Miralem Pjanic pare sicuro del posto affiancato da un altro arrivato, Emre Can. Potrebbe esserci poi spazio anche per il neo-campione del mondo Blaise Matuidi dal primo minuto. In avanti Douglas Costa e Paulo Dybala dovrebbero spalleggiare CR7, ma occhio al possibile inserimento di Juan Cuadrado sulla fascia destra con Costa dal lato opposto e Dybala centrale dietro a Ronaldo che toglierebbe un posto a centrocampo (probabilmente a Can).

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-2-1) – Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Djordjevic. Allenatore: D’Anna

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Allegri