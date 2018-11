Chievo-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match dell’11ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo-Sassuolo è il match valido per l’11° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Bentegodi’ si sfidano due squadre reduci da momenti critici: i gialloblù, in particolare, vengono da sei sconfitte di fila (due delle quali col nuovo allenatore Ventura) e sono posizionati all’ultimo posto in classifica a -1 (complice la penalizzazione di tre punti inflitta per plusvalenze fittizie). I neroverdi guidati da De Zerbi (15 punti), invece, dopo un ottimo inizio stagionale, non vincono da quattro gare di campionato nelle quali hanno raccolto due punti.

La partita di Verona è diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna; gli assistenti sono Rocca e Imperiale, il quarto uomo è Baroni. Al Var ci sono Doveri e De Meo (assistente). Ecco i gol e gli highlights di Chievo-Sassuolo.

CHIEVO-SASSUOLO 0-1 – Rete di Di Francesco! L’attaccante degli emiliani sblocca il risultato con un gran gol

CHIEVO-SASSUOLO 0-2 – I padroni di casa vanno sotto di due reti nel finale a causa di un autogol clamoroso di Giaccherini: Sorrentino para su Berardi, ma rimane a terra e così non può evitare che l’appoggio dell’attaccante gialloblù finisca nella propria porta