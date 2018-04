Lo studio rivela: Sampdoria meglio della Juventus, è nella top 20 europea

Nella top 20 dei club con una miglior programmazione in Europa c’è anche la Sampdoria: la durata media dei contratti blucerchiati è lunga ed anche i risultati premiano la società ligure. Non la Juve invece…

Il CIES è l’osservatorio svizzero di statistica del calcio che, annualmente, mette insieme una serie di dati interessanti riguardanti l’evoluzione del movimento, i giocatori ed i vari club. Anche quest’anno l’istituto elvetico ha stilato una classifica delle squadre a maggior rendimento in campo europeo sotto il profilo societario. L’obiettivo del CIES, tanto per intenderci, era comprendere non tanto quali club rendessero meglio in campo (dato del resto puramente oggettivo), ma riuscire a prevedere il medio-lungo termine in termini di successo di una società basandosi su una serie di parametri, per così dire, empirici. In particolar modo due: la lunghezza dei contratti dei giocatori delle singole squadre comparate ai risultati ottenuti da queste ultime. Nella classifica, non priva di sorprese, il CIES ha così introdotto non solo i soliti notissimi top club (quelli che vincono), ma pure un’altra serie di società modello nella capacità di programmazione. Come la Sampdoria.

Sì, perché se in testa alla classifica troviamo, inevitabilmente, Barcellona e Real Madrid, società in cui in media un giocatore in rosa ha ancora tre anni di contratto davanti (addirittura tre anni e mezzo se parliamo unicamente dei titolari), alle spalle del duo spagnolo troviamo pure club come Tottenham, Lille, RB Leipzig e Roma, la prima delle italiane (sesto posto). All’ottavo posto c’è quindi il Napoli, mentre al diciottesimo posto, nella top twenty, c’è la Sampdoria, la cui durata medio di un contratto a giocatore è approssimativamente oltre i due anni e mezzo (addirittura tre se parliamo soltanto dei titolari). C’è poi il Milan ventunesimo, l’Inter trentasettesima, la Lazio quarantaduesima. Malissimo la Juventus, dominatrice del campionato, cinquantottesima: secondo il CIES infatti, che stila pure classifiche di altra tipologia (leggi anche: FREULER E MASIELLO MEGLIO DI RONALDO A MARZO), i bianconeri, con una durata medio di contratto a giocatore di poco superiore ai due anni (uno e mezzo se guardiamo solo ai titolari) al momento non ha un progetto a lungo termine definito con giocatori vicinissimi alla scadenza e in molti casi anche ben oltre i 30 anni. Sì, proprio così: peggio della Samp…