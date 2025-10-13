Circati Parma, addio a gennaio? Il difensore ha deciso: i dettagli

Circati, futuro in crescita: il difensore del Parma sogna un top club e racconta la sua rinascita dopo l’infortunio. Ecco le ultime notizie

Alessandro Circati, giovane difensore australiano del Parma, continua a essere uno dei prospetti più interessanti della Serie A e del calcio internazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida amichevole tra i suoi Socceroos e gli Stati Uniti, il numero 39 crociato ha parlato del proprio percorso di crescita, del futuro e del difficile recupero dall’infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Le sue parole testimoniano maturità, ambizione e grande determinazione.

Le prestazioni di Circati con la maglia del Parma non sono passate inosservate: diversi club, sia italiani che stranieri, hanno già messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione. Tuttavia, il difensore preferisce mantenere i piedi per terra, senza lasciarsi distrarre dalle voci di mercato. «Il mio sogno è quello di giocare per un top club in un campionato di alto livello — ha dichiarato Circati —. Non so dove potrò arrivare, ma lavoro ogni giorno per meritarmi una grande opportunità».

Il classe 2003, nato a Fidenza ma cresciuto calcisticamente tra Italia e Australia, ha anche parlato del percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore che lo aveva colpito nella scorsa stagione. «È passato circa un anno dall’intervento — ha raccontato Circati — e oggi mi sento benissimo. Ogni giorno guadagno più fiducia, fisicamente e mentalmente. Quell’esperienza mi ha insegnato molto, mi ha reso più forte e più consapevole di ciò che voglio diventare come calciatore e come uomo».

Nel corso dell’incontro con i media, Circati ha poi analizzato anche l’inizio di stagione del Parma, sottolineando come il gruppo stia ancora trovando la giusta identità dopo i tanti cambiamenti estivi. «Abbiamo venduto giocatori importanti e ne sono arrivati di nuovi. Serve tempo per costruire la migliore versione del Parma. Stiamo lavorando duramente con il nuovo allenatore, che ha portato idee fresche e un approccio moderno. Sappiamo che sarà un percorso lungo, ma vogliamo farci trovare pronti».

Infine, il difensore australiano ha speso parole di stima per l’ex compagno Sohm, ora alla Fiorentina, definendolo «un professionista serio e di grande rendimento».

Con la testa già alla prossima partita e gli occhi puntati sul futuro, Circati continua a dimostrare di essere non solo un talento promettente, ma anche un leader silenzioso destinato a crescere ancora.