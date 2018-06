Cittadella-Frosinone, playoff Serie B 2017/2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Cittadella-Frosinone, andata semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cittadella e Frosinone si affrontano nell’andata della prima semifinale dei playoff di Serie B. Per entrambe le squadre sarà fondamentale partire al meglio e cercare di acquisire subito un importante vantaggio. Per questo motivo i due allenatori si affideranno ai migliori uomini a disposizione. CITTADELLA-FROSINONE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Cittadella-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.30

Cittadella-Frosinone: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Cittadella-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Venturato medita alcuni cambi rispetto all’undici che ha pareggiato con il Bari. Pronto Arrighini in attacco e Lora a centrocampo. Solito 3-5-2 invece per Longo, alla prima partita di questa post season.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Pelegatti, Pezzi; Bartolomei, Iori, Lora; Chiaretti; Arrighini, Kouamè. All. Venturato.

Frosinone (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Brighenti; Paganini, Chisbah, Gori, Sammarco, Crivello; Ciano, Dionisi. All. Longo

Cittadella-Frosinone: i precedenti del match

Il Cittadella arriva alla gara dopo aver superato il Bari nel primo turno preliminare. Esordio invece nei playoff per il Frosinone, che cercherà di guadagnarsi la Serie A da qui, dopo aver fallito la promozione diretta all’ultima giornata di campionato. Nella stagione regolare i precedenti sono a favore dei ragazzi di Longo, che hanno vinto entrambe le partite con il punteggio di 2-1.

Cittadella-Frosinone: l’arbitro del match

Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì il direttore di gara di questo match. Ad aiutare il fischietto romagnolo ci saranno gli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Luigi Rossi di Rovigo. Borzomì di Torino sarà il quarto uomo, Di Paolo e Ros gli addizionali. Piccinini quest’anno ha già diretto due volte il Frosinone, che ha rimediato due pareggi in quelle occasioni. Un solo precedente invece con il Cittadella nella sconfitta casalinga con il Novara della 25a giornata.

Cittadella-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Cittadella-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 2, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.