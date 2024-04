City Guardiola, aria d’addio: niente rinnovo e spunta un nuovo tecnico

Guardiola potrebbe lasciare il City dopo l’eliminazione dalla Champions e a fine stagione: la società spinge per il rinnovo

Chiaro è che il club non vorrebbe privarsi del tecnico catalano ma le possibilità ci sono. Il contratto scade nel 2025 ma di rinnovo ancora non se ne parla, o meglio la società vorrebbe e l’allenatore a titubare. Il City Group però avrebbe già in mente l’alternativa: Michel del Girona.