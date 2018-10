Inter: Zhang Jindong 13° uomo più ricco di Cina, il suo patrimonio in aumento

Inter: Zhang Jindong resta tra gli uomini più ricchi di Cina, il suo patrimonio è addirittura in aumento rispetto ad un anno fa. In classifica compresi altri uomini della galassia Suning

Cresce l’Inter e, quasi proporzionalmente, è cresciuto nell’ultimo anno anche il patrimonio del suo proprietario Zhang Jindong, che resta uno degli uomini in assoluto più ricchi di Cina e del mondo. Lo ha stabilito l’ultima classifica del quotidiano Hurun Report, secondo cui l’attuale patron nerazzurro, a capo della multinazionale dell’elettronica Suning, sarebbe il tredicesimo uomo più ricco di tutta la Cina con un patrimonio netto di circa 14 miliardi di dollari, ovvero il 2% in più rispetto ad un anno fa. Prosegue dunque l’inarrestabile ascesa di Zhang e del suo impero: basti pensare che anche il numero due di Suning, Bu Yang, è nella medesima classifica, seppur soltanto al centosessantatreesimo posto con un patrimonio di quasi 3 miliardi di dollari.

Numero uno indiscusso tra i milionari cinesi resta Jack Ma, fondatore di Alibaba, l’azienda che vende di tutto on-line più grande d’Asia, con un patrimonio da 39 milioni di dollari ed un amento netto delle proprie ricchezze del 35% rispetto all’anno scorso. In classifica ci sono pure Chen Jinfeng, altro azionista compreso nella galassia Suning e Zhang Guiping, fratello dello stesso Jindong, che proprio in questi giorni starebbe lavorando per l’acquisto anche del pacchetto di minoranza interista da Erick Thohir. Davvero non male.