Colombia-Inghilterra, ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Colombia-Inghilterra chiude il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. La sfida, in programma martedì 3 luglio alle ore 20 allo Spartak Stadium di Mosca, torna a mettere di fronte i ‘Cafeteros’ e la Nazionale dei Tre Leoni dopo 13 anni. La Colombia guidata da José Pekerman arriva all’appuntamento dopo il primo posto conquistato nel proprio girone davanti a Giappone, Senegal e Polonia (decisiva la vittoria sugli africani nell’ultima gara). L’Inghilterra di Gareth Southgate ha invece conquistato l’accesso agli ottavi di finale senza patemi (seconda nel girone con Belgio – primo – Tunisia e Panama). Chi avrà la meglio tra la selezione colombiana e quella inglese, sabato 7 luglio affronterà ai quarti di finale la vincente di Svezia-Svizzera.

Colombia-Inghilterra verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Gli aggiornamenti in diretta di Colombia-Inghilterra saranno fruibili anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.



Colombia-Inghilterra, probabili formazioni

QUI COLOMBIA – Il ct José Pekerman non può contare sui titolari eccellenti Aguilar e James Rodriguez; al loro posto probabile spazio a Uribe e Muriel. Così, colombiani schierati con questo 4-2-3-1: Ospina tra i pali, Arias, Mina, Davinson Sánchez e Mojica in linea di difesa; in mezzo ecco Carlos Sanchez e Uribe. Sulla trequarti sono pronti Cuadrado, Quintero e Muriel, davanti ai quali agirà il capitano e unica punta Falcao.

QUI INGHILTERRA – Il ct Gareth Southgate, dopo il largo turnover visto contro il Belgio, tornerà a schierare i suoi uomini favoriti. In porta spazio a Pickford, davanti al quale agirà la confermata difesa formata da Stones, Cahill e Jones; a centrocampo si scaldano Trippier, Henderson, Alli e Young. In attacco, Kane verrà con ogni probabilità supportato da Lingard e Sterling.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling.

Colombia-Inghilterra, curiosità e statistiche

I precedenti tra Colombia e Inghilterra sono 5: tre vittorie inglesi, due pareggi e nessun successo colombiano.

Le due Nazionali si sono già affrontate una volta ai Mondiali: a Francia '98, nella fase a gironi, vittoria dell'Inghilterra per 2-0.

La Colombia sta disputando il suo sesto Mondiale di calcio: il miglior risultato dei Cafeteros è arrivato nell'ultimo torneo: nel 2014, colombiani eliminati ai quarti di finale dal Brasile padrone di casa.

L'Inghilterra sta giocando la sua quindicesima Coppa del Mondo: adesso il sogno è quello di bissare l'unico trionfo, maturato con la vittoria del 1966 in casa.

Colombia-Inghilterra, l’arbitro della partita

Colombia-Inghilterra, ultima gara degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro statunitense Mark Geiger. Classe 1974, è alla sua seconda esperienza ai Mondiali dopo la manifestazione di Brasile 2014. Nell’attuale torneo russo ha già diretto Portogallo-Marocco (1-0) e Corea del Sud-Germania (2-0). Geiger ha già arbitrato una volta la selezione colombiana (3-0 alla Grecia nei gironi degli ultimi Mondiali), mentre è alla prima direzione della Nazionale inglese.