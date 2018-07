Come cambierebbe la Juve con Cristiano Ronaldo: Mandzukic ‘alla Benzema’

La Juventus prepara il blitz a Madrid per portare Cristiano Ronaldo a Torino. Come cambierebbe la formazione bianconera con CR7?

Cristiano Ronaldo non è ancora della Juventus ma intanto possiamo iniziare a ipotizzare la nuova Juve, con l’eventuale arrivo di CR7 in bianconero. I più scaramantici possono anche fermarsi qui, gli altri possono proseguire nella lettura. Allegri ha in mente due soluzioni ma difficilmente vedremo la seconda: Cristiano ha dimostrato di essere un grandissimo centravanti, un vero e proprio finalizzatore, tanto che si è arrivati a dire: «Con lui si parte sempre da 1-0», perché CR7, in area di rigore, fa sentire sempre la sua presenza. E allora come cambierebbe la Vecchia Signora con il portoghese?

Allegri potrebbe schierare la Juventus con il 4-3-1-2 con Paulo Dybala alle spalle di due punte, ovvero Ronaldo e Mario Mandzukic. In questo modo però i bianconeri dovrebbero rinunciare all’estro di Douglas Costa, Cuadrado e Federico Bernardeschi, quest’ultimo forse l’unico a poter giocare in uno schema simile, in posizione da trequartista. Nel Real l’appoggio per Cristiano è Benzema, insostituibile perché gli gira attorno, prende le botte per lui, arretra per aprirgli spazi in area e alleggerire la pressione dei difensori: Marione potrebbe ricoprire il ruolo di Karim, chi se non lui?! Attenzione però alle altre ipotesi perché potrebbe esserci l’opzione 4-3-3 con Cristiano Ronaldo esterno sinistro d’attacco (difficile) o con Marione spostato largo a sinistra e Cristiano centrale.

In caso di 4-3-3, la formazione tipo, potrebbe essere quella con il tridente Dybala–Cristiano Ronaldo–Mandzukic, con Cuadrado e Douglas Costa pronti a far rifiatare Paulo e Mario (senza dimenticare naturalmente Berna). La terza opzione probabilmente è quella più affascinante. Allegri potrebbe tornare al 4-2-3-1, ‘esperimento’ riuscito nella seconda parte della stagione 2016/2017 con Cuadrado, Dybala e Douglas Costa (o Mandzukic) alle spalle dell’unica punta Cristiano Ronaldo. Ipotesi. Per il momento. Ma Allegri sta già cominciando a pensarci.