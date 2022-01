ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Commisso truccato da pagliaccio su Ponte Vecchio: contestazione Fiorentina. Non ancora digerita la cessione di Vlahovic

Prosegue la protesta dei tifosi della Fiorentina dopo l’addio quasi definitivo di Dusan Vlahovic alla Juve.

Questa mattina, come ha riportato la Nazione, è stato affisso sul Ponte Vecchio un lenzuolo raffigurante il patron Commisso truccato come Joker. Lo striscione è stato rimosso in tempi rapidi dalla polizia municipale, ma il segno di insofferenza dei tifosi viola verso il presidente della Fiorentina è inequivocabile.