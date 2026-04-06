Como, Fabregas commenta lo 0-0 con l’Udinese: «Abbiamo avuto difficoltà, la squadra non mi è piaciuta in questo. Ho visto tanta gente sottotono!»

Como, Cesc Fabregas ha parlato così dopo il pareggio contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Udinese Como 0-0, Cesc Fabregas ha rilasciato queste dichiarazioni.

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ANALISI – «Abbiamo avuto difficoltà da entrambe le parti nel trovare spazi. Una partita tattica, in cui le squadre si sono aspettate. Poi però abbiamo avuto due grandi occasioni per fare gol e questo è importante, in generale non mi è piaciuto come ha giocato la squadra in fase di possesso, con tanta gente sottotono. Loro però hanno creato poco, per noi è stata la 15esima partita senza subire gol. Ora continuiamo, qua ci hanno perso Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina. Alcuni Nazionali hanno fatto viaggi lunghi, io devo prendere in considerazione queste cose da allenatore. Quando ci sono queste partite è importante non perdere e non perdere gol, anche se sono il primo a dire che mi sarei aspettato di più”.

Non abbiamo giocato la palla con velocità, non abbiamo fatto buone preventive e non abbiamo vinto duelli, questo contro una squadra fisica ed esperta come l’Udinese lo paghi. Non siamo andati bene né né col possesso, né con le verticalizzazioni».