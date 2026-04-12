Como, Fabregas non ha dubbi: «Abbiamo pensato di andare così offensivi ma è la nostra identità. Vi spiego il piano gara»

Como Inter, nel pre gara Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si giocherà al Sinigaglia

Nel pre gara di Como Inter, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico dei lariani:

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PAROLE – «Quanto coraggio ho visto nei miei? I ragazzi me l’hanno dimostrato, grandissima personalità e tensione: sono molto orgoglioso come allenatore, la cosa più difficile è far sentire ai giocatori cosa vuoi fare. Tutti mi hanno sempre dato la vita, non posso chiedere di più: poi si vince o si perde ma sono molto contento.

INTER «Come mettere in difficoltà l’Inter? Ogni partita è diversa, siamo in un momento in cui la nostra squadra molto giovane deve capire tante cose: ci sentiamo bene, abbiamo trovato stimoli e tanta fiducia e rotazioni, ci conosciamo molto meglio. Quando giochi una semifinale di Coppa in due partite è vero che la prima puoi giocarla in modo diverso: questa è una partita di campionato, non possiamo pensare sia diversa e non l’abbiamo mai fatto. Abbiamo pensato di andare così offensivi ma è la nostra identità: Sergi Roberto dà grande esperienza e struttura nel difendere i mezzi spazi, vediamo un ruolo diverso per Diao e vediamo come va.

PIANO GARA – «Questo è il piano gara, l’abbiamo provato: dobbiamo avere una personalità devastante contro una squadra che domina il 95% delle partite. Vediamo come arriviamo al secondo tempo e se ci saranno da fare cambi. Ultimamente sto vedendo tante partite: mi piace molto vedere l’altissimo livello dal vivo, è il massimo livello dove vorrei vedere la mia squadra, speriamo di arrivare ad una percentuale alta».