Como Juve, Paolo Rossi non ci sta: «Non ho mai avuto la percezione che questa squadra oggi potesse recuperare. Il Como ha meritato la vittoria»

Nella nuova puntata di Ma che partita hai visto?, in onda su Juventusnews24, Paolo Rossi ha commentato la sconfitta della Juve contro il Como

Nel post-partita di Ma che partita hai visto?, andato in onda sul canale YouTube di Juventusnews24 dopo il 2-0 inflitto dal Como alla Juventus di Igor Tudor, il giornalista Paolo Rossi ha offerto la sua analisi sulla sconfitta dei bianconeri

PAROLE – «Non ho mai avuto la percezione che questa squadra oggi potesse recuperare, se non sulla base dell’irrazionalità da tifoso. Oggi ha perso tutto la Juve: sulla corsa, sulle idee, sui contrasti, sugli equilibri. Il Como ha meritato la vittoria, ma avevamo il tempo per fare tutto e non siamo riusciti a fare nulla. Non è una squadra che sta migliorando, è una squadra in caduta libera».

