Como, diagnosi di tumore al seno per Roberta Picchi: il club rinnova

Como, contratto prolungato per Roberta Picchi: sostegno totale dopo la diagnosi oncologica alla calciatrice

Il Como 1907 ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2028 di Roberta Picchi, centrocampista classe 1996 e punto di riferimento della squadra femminile. Una scelta forte, simbolica e profondamente umana, arrivata nel momento più delicato della carriera e della vita della giocatrice: a Picchi è stato infatti diagnosticato un carcinoma alla mammella al termine di un ciclo di accertamenti medici.

La diagnosi e il comunicato del club

Il Como ha diffuso una nota chiara e rispettosa, spiegando che Picchi ha concluso un iter di esami che ha evidenziato la presenza del tumore. La calciatrice intraprenderà ora un percorso terapeutico seguito da un’équipe specialistica, affiancata dallo staff medico del club. La società ha sottolineato come tutto l’ambiente si stringa attorno a lei e alla sua famiglia, garantendo supporto totale in ogni fase del trattamento.

Il club ha inoltre chiesto che venga rispettata la privacy della giocatrice, invitando stampa e tifosi a mantenere un atteggiamento discreto e rispettoso durante il periodo di cure.

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COMUNICATO – “Il Como 1907 comunica che Roberta Picchi ha concluso un iter di accertamenti medici che hanno evidenziato la presenza di un carcinoma della mammella. Roberta intraprenderà ora un percorso terapeutico, supportata dallo staff medico del club, che affiancherà le equipe specialistiche che hanno in carico il percorso di terapie.

Tutto il Como 1907 si stringe attorno a Roberta e alla sua famiglia offrendo loro tutto il supporto necessario. Nell’ambito di questo impegno costante, il Club ha inoltre rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28. In questo momento, nel quale Roberta si concentrerà sul suo percorso di cure e recupero, chiediamo che la sua privacy venga rispettata”.

Il sostegno della squadra e della comunità

Compagne, staff e tifosi hanno espresso vicinanza alla calciatrice, che negli anni si è distinta per leadership, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia. Il Como, attraverso questa scelta, si conferma un club attento alle persone e ai valori, capace di mettere al centro la dimensione umana anche nei momenti più difficili.

La storia di Roberta Picchi diventa così un esempio di forza, solidarietà e unità: il Como la accompagna nel percorso più importante, con la certezza che il calcio può essere anche famiglia.