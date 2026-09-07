Pagelle Udinese Lazio, brilla ancora Frattesi!- I VOTI

Lazio, rimonta pesante contro l’Udinese: Frattesi e Gudmundsson firmano il sorpasso nel finale contro i bianconeri

La Lazio continua a correre e resta in vetta alla classifica insieme a Inter e Roma grazie a una vittoria in rimonta contro l’Udinese, arrivata al termine di una gara intensa e ricca di episodi. I biancocelesti vanno sotto a inizio ripresa, ma reagiscono con personalità e ribaltano tutto nel finale grazie alle firme di Davide Frattesi, centrocampista ormai imprescindibile per continuità realizzativa, e di Albert Gudmundsson, attaccante islandese al debutto con la nuova maglia.

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Primo tempo equilibrato, Mandas decisivo

L’avvio di gara è equilibrato, con l’Udinese che si rende subito pericolosa. Il portiere biancoceleste Christos Mandas, classe 2001 e sempre più affidabile, salva due volte il risultato: prima su Davis, attaccante potente e rapido, poi su Kamara, esterno capace di inserirsi con continuità. La Lazio risponde con un’incursione di Mattia Zaccagni, ma Miller anticipa Pinamonti sul possibile tap‑in.

La serata dell’Udinese si complica già nel primo tempo: l’allenatore Kosta Runjaic perde per infortunio sia Piotrowski, centrocampista di equilibrio, sia Solet, difensore centrale fisico e dominante. Due assenze che peseranno nella ripresa.

Ripresa: Udinese avanti, poi la rimonta biancoceleste

A inizio secondo tempo l’Udinese trova il vantaggio: Karlstrom, centrocampista ordinato e bravo negli inserimenti, sfrutta il lavoro di Davis e batte Mandas. La Lazio accusa il colpo, ma Gennaro Gattuso cambia subito inserendo Noslin per Pinamonti, alla prima da titolare in biancoceleste.

Il pareggio arriva grazie al solito Frattesi: l’ex Inter, centrocampista moderno e devastante negli inserimenti, sfrutta l’assist di Zaccagni e firma l’1‑1. Per lui è il terzo gol nelle prime tre giornate, numeri da leader tecnico e mentale.

Finale infuocato: palo Zaccagni, colpo di testa Gudmundsson

Nel finale la Lazio spinge con decisione. Zaccagni colpisce il palo con un destro a giro, poi Gudmundsson completa la rimonta: l’islandese, attaccante creativo e letale nel gioco aereo, anticipa tutti e mette in porta il pallone del 2‑1.

La Lazio resta così in vetta, confermando solidità e capacità di reagire nei momenti difficili. Per l’Udinese arriva invece la prima sconfitta stagionale, maturata dopo un buon avvio ma condizionata dagli infortuni e dalla forza d’urto biancoceleste.

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UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6 (76′ Bertola 6), Solet 6 (38′ Kabasele 5.5), Ebosse 6; Vojvoda 4.5, Piotrowski 5.5 (15′ Miller 6), Karlstrom 7, Kamara 6; Unai Gomez 6 (46′ Bayo 6), Ekkelenkamp 6; Davis 6.5 (76′ Zarraga 6). All. Runjaic

LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6.5, Provstgaard 5, Tavares 6; Frattesi 7.5 (80′ Gudmundsson 7), Belahyane 6, Taylor 5.5; Isaksen 5.5 (53′ Cancellieri 6), Pinamonti 5 (53′ Noslin 5.5), Zaccagni 7 (91′ Pedraza). All. Gattuso