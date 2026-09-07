Insigne, debutto da titolare e primo gol con la Samp

Lorenzo Insigne firma il primo gol con la Sampdoria, il Palermo risponde e conquista il big match di Serie B

La Sampdoria trova una serata difficile ma con nuove certezze grazie a Lorenzo Insigne, attaccante esperto e dotato di grande qualità tecnica, che firma il suo primo gol in maglia blucerchiata alla prima da titolare. Un segnale forte, arrivato nel match contro il Palermo e accolto con entusiasmo dai tifosi presenti.

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Una scelta a sorpresa di Corradi

Il tecnico Corradi decide di schierare Insigne dal primo minuto nel suo 4‑2‑3‑1, una scelta inattesa ma dettata dalla volontà di aumentare la qualità tra le linee. L’attaccante risponde presente: si muove con intelligenza, si avvicina spesso alla zona di rifinitura e diventa un riferimento costante per i compagni. Il gol arriva al 64’, coronando una prestazione di grande applicazione.

Il gol del 2‑1: tap‑in da rapace d’area

L’azione nasce da un’iniziativa sulla sinistra: Tutino mette un cross preciso per Verschaeren, centrocampista belga di grande tecnica, che calcia verso la porta trovando la traversa dopo la deviazione di Perin. La palla resta viva in area e Insigne, con il suo istinto da finalizzatore, anticipa tutti e firma il tap‑in del momentaneo 2‑1. Un gesto semplice ma decisivo, che racconta la sua esperienza e la sua capacità di leggere le situazioni in area.

Un gol che vale molto: numeri e prospettive

Per Insigne si tratta del 24° gol in Serie B, un traguardo che conferma la sua efficacia anche nella categoria cadetta. Lo scorso anno aveva chiuso con cinque reti al Pescara, dimostrando di poter incidere anche in contesti diversi. Alla Sampdoria, il suo arrivo è stato accolto come un innesto di personalità e qualità: il primo gol, arrivato subito, rafforza questa sensazione.

Corradi lo sostituisce a venti minuti dalla fine, inserendo Abildgaard per dare maggiore equilibrio nella fase finale del match. Insigne esce tra gli applausi, consapevole di aver firmato una serata importante.

La Sampdoria, che punta a un campionato ambizioso, trova nel suo nuovo attaccante un’arma in più: esperienza, tecnica e capacità di incidere nei momenti chiave. Un mix che può diventare decisivo nel percorso blucerchiato. Poi il Palermo ha vinto la gara per 3-1.