Como-Roma, Fabregas perde Kean: «Ne avrà per una settimana o dieci giorni, ha giocato da infortunato con l’Italia»

Il tecnico del Como ha presentato la sfida del Sinigaglia contro la Roma di Gasperini: focus su Kean, Nico Paz-Dybala, turnover e il pericolo Malen

Il Como si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Domenica 11 ottobre, alle ore 12:30, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, la squadra di Cesc Fabregas affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini in uno scontro diretto di grande peso per la zona alta della classifica di Serie A.

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Alla vigilia della partita, l’allenatore spagnolo ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni della rosa, sull’assenza di Moise Kean, sulla gestione del turnover e sulle difficoltà di una sfida contro una squadra in fiducia come quella giallorossa.

Como-Roma, Fabregas sulle condizioni di Kean

Il primo tema affrontato da Fabregas riguarda Moise Kean, che non sarà a disposizione per la sfida contro la Roma a causa del problema accusato durante gli impegni con la Nazionale.

LE CONDIZIONI DI KEAN – «Kean ne avrà per una settimana o dieci giorni, ha preso un colpo importante nella prima partita che ha giocato contro il Belgio. La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un’altra partita per 90 minuti, come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri. Adesso deve lavorare a parte».

Como-Roma, non solo Nico Paz contro Dybala

Grande attenzione anche sulla possibile sfida nella sfida tra Nico Paz e Paulo Dybala, due giocatori di qualità che possono accendere il match. Fabregas, però, ha preferito allargare il discorso all’intero confronto tra le due squadre.

LA SFIDA NELLA SFIDA – «Sarà una sfida tra Como e Roma, non solamente tra due giocatori. Per noi è una partita importante, contro una grande squadra e contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene. Ho grande rispetto per la Roma, noi proveremo a fare una grande partita».

Fabregas su Kean esterno e sulla coppia con Douvikas

Il tecnico del Como ha poi parlato della possibilità di vedere Kean in una posizione più defilata, anche in coppia con Douvikas durante la stagione.

KEAN ESTERNO E LE SOLUZIONI OFFENSIVE – «Ho guardato tante partite, ho provato a seguire tutti i miei ragazzi in Nazionale, perché mi piace il calcio. Sono curioso di vedere cosa fanno i miei ragazzi, ma anche cosa gli chiedono di fare gli altri allenatori. Hanno fatto tutti grandi partite, è stato bello da vedere. Kean esterno è una soluzione molto interessante, era una cosa che Mancini aveva in mente da tempo. Devo dire però che abbiamo altri tipi di giocatori che possono fare quel ruolo lì in modo migliore, per quello che è il nostro stile di gioco».

Como, Fabregas prepara il turnover

Con tanti impegni ravvicinati all’orizzonte, Fabregas ha spiegato come il Como dovrà gestire le energie e le rotazioni.

IL TURNOVER NELLE PROSSIME PARTITE – «Ci sarà turnover durante queste 9 partite che ci attendono, siamo una squadra che fa abbastanza cambiamenti anche quando si gioca una volta a settimana. Dipende da come sta la squadra, da come vedo chi può aiutare di più in base al contesto, ma quando si giocano tante partite devo essere anche io bravo a capire come reagisce la squadra di fronte a tutti questi impegni. Il piano che ho in testa potrebbe anche cambiare perché per noi è la prima volta, è una bellissima esperienza che è arrivata prima di quanto potessimo immaginare. Io credo tantissimo in tutta la squadra, abbiamo il doppio ruolo in tutte le posizioni e io mi fido di ognuno di loro».

Como-Roma, il pericolo Malen

In chiusura, il tecnico spagnolo si è soffermato su Donyell Malen, indicato come uno dei principali pericoli offensivi della Roma.

COME FERMARE MALEN – «Malen dentro l’area è devastante, è un giocatore che può cambiarti una stagione e una squadra. Come fermarlo? Un nostro collaboratore che arriva dall’Aston Villa lo ha seguito per tanti anni e ci ha dato qualche consiglio, ma si vede chiaramente come Malen ha cambiato la Roma dal suo arrivo».

Per il Como, la gara contro la Roma rappresenta un test di maturità importante. Serviranno equilibrio, intensità e attenzione ai dettagli per provare a fermare una delle squadre più in forma del campionato.