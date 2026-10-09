Cristiano Ronaldo scaccia via i fantasmi dopo il caos in Nazionale: torna all’Al-Nassr e segna il 980° gol in carriera. Che risposta per CR7!

Cristiano Ronaldo ha risposto dopo il caos in Nazionale con Jorge Jesus: gol numero 980 in carriera per CR7 con l’Al Nassr

Dopo le recenti tensioni vissute in Nazionale con il Portogallo e il commissario tecnico Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ha fornito la sua risposta più convincente direttamente sul terreno di gioco. Nel match di Saudi Pro League disputato ad Al-Awwal Park contro il Diriyah Club, il fuoriclasse portoghese è tornato a guidare l’attacco dell’Al-Nassr, firmando una prestazione autorevole e tagliando lo straordinario traguardo del gol numero 980 della sua carriera. Un segnale di forza che spazza via le polemiche nate durante l’ultima sosta internazionale e conferma il ruolo centrale del capitano nelle ambizioni del club di Riad.

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Il film del match: decidono CR7, Samú Costa e Kingsley Coman

La sfida si è sbloccata al 23′ minuto della prima frazione di gioco: la pressione offensiva dei padroni di casa ha premiato l’inserimento in area di CR7, lesto a battere il portiere avversario con una conclusione precisa su ribattuta per la rete dell’1-0. Forte del vantaggio conquistato, l’Al-Nassr ha raddoppiato al 35′ minuto grazie alla firma di Samú Costa, abile nel capitalizzare al meglio un’azione sviluppata sulla trequarti avversaria. Nella ripresa, la squadra di casa ha gestito con maturità il ritmo della gara, trovando il punto del definitivo 3-0 al 77′ minuto con l’acuto dell’esterno francese Kingsley Coman, impeccabile nel finalizzare una ripartenza veloce.

Grazie a questo successo, la formazione di Riad conquista tre punti di fondamentale importanza per la continuità del proprio cammino. Il risultato proietta l’Al-Nassr al secondo posto della graduatoria in Lega saudita professionistica, agganciando l’Al-Qadsiah a pari punti in vetta alla classifica e restando separato dalla leadership soltanto per la differenza reti.

Traguardo 1000 gol sempre più vicino

Il ritorno al gol contro il Diriyah Club assume una rilevanza particolare per l’attaccante lusitano. Dopo la parentesi con la maglia del Portogallo e le discussioni nate attorno alle scelte del selezionatore Jorge Jesus, Ronaldo ha dimostrato per l’ennesima volta la capacità di trasformare la pressione mediatica in rendimento agonistico. La marcatura siglata nel campionato saudita porta il suo bilancio complessivo ad appena venti lunghezze dalla storica quota delle 1000 reti ufficiali, un traguardo leggendario che continua a rappresentare il grande obiettivo della carriera del classe 1985.