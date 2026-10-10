Roma, tegola Svilar: frattura al dito e stop di un mese per il portiere giallorosso! Ecco le partite che salterà

Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura al quinto dito del piede: Mile Svilar salterà il Como e parecchie altre sfide delicate

Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Gli aggiornamenti sulle condizioni di Mile Svilar hanno confermato il problema accusato dal portiere giallorosso: gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno infatti evidenziato una frattura al dito, più precisamente al quinto dito del piede. Un infortunio che costringerà il numero 99 romanista a fermarsi per circa un mese.

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Il portiere sarà quindi costretto a saltare la partita di domenica 11 ottobre contro il Como di Cesc Fabregas, ma l’assenza non si limiterà alla prossima giornata di campionato. Come annunciato da Gasperini in conferenza stampa, Svilar potrà tornare a disposizione soltanto dopo la prossima sosta per le Nazionali.

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Roma, Svilar out: i tempi di recupero

Le tempistiche di recupero previste per Mile Svilar sono di circa quattro settimane. La Roma non intende correre rischi, considerando anche il calendario fitto che attende i giallorossi tra Serie A e Champions League.

Il forfait del portiere rappresenta una perdita pesante per Gasperini, che nelle prossime settimane dovrà rinunciare a uno dei punti fermi della squadra. La gestione dell’emergenza tra i pali diventa così uno