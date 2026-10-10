Roma-Como, Gasperini presenta la sfida: «Siamo una squadra in fiducia. Col Real Madrid non posso prevedere chi giocherà, vi spiego come è arrivato l’infortunio di Svilar»

L’allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia del match contro il Como di Fabregas: focus su Svilar, Gollini, Pellegrini e sulla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni

La Roma si prepara alla sfida contro il Como con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica. I giallorossi, attualmente in vetta, affronteranno la squadra di Cesc Fabregas, ottava e distante appena tre punti, in una gara che può pesare molto sugli equilibri dell’alta classifica di Serie A.

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Alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi: dalle condizioni della rosa all’infortunio di Mile Svilar, fino alla fiducia in Pierluigi Gollini, chiamato a sostituire il portiere titolare nelle prossime settimane.

Roma-Como, Gasperini sulle condizioni della squadra

IL MOMENTO DELLA ROMA – «Ripartiremo da dove ci siamo fermati. Siamo una squadra in fiducia, in condizione. Domani sarà una partita molto importante. Pellegrini? Sta bene. Queste settimane sono state utili per lui. Ormai è un giocatore recuperato».

Il tecnico giallorosso ha poi fatto il punto sui giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e sulla situazione degli indisponibili.

IL RIENTRO DEI NAZIONALI – «La squadra è rientrata, tutti gli effettivi sono rientrati. Chi è rimasto qui ha avuto modo di lavorare. Koulierakis contro la Germania ha rimediato una contusione molto forte e non sarà recuperabile per domani. Da lunedì sarà tutto a disposizione».

Roma, tegola Svilar: Gasperini prepara Gollini

Il tema principale della vigilia resta l’assenza di Mile Svilar, fermato da una frattura che lo terrà fuori per alcune settimane.

L’INFORTUNIO DI SVILAR – «Svilar purtroppo l’abbiamo perso per alcune settimane. Ha avuto questa “frattura da stress” quando ha subito una spinta durante un allenamento. Una brutta tegola ma a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti. Prepareremo Gollini, sarà lui a sostituirlo: avrà modo di tornare a essere il portiere importante che è stato per un certo periodo».

IL PROBLEMA DI SVILAR – «Svilar? Contro l’Inter c’era stato uno scontro che ha procurato una contusione ma l’episodio chiave è successo una settimana fa».

Su Gollini, Gasperini ha ribadito piena fiducia.

LA FIDUCIA IN GOLLINI – «Gollini si è sempre allenato bene in questi mesi. Deve avere la fiducia di tutti».

Gasperini sul Como e sulla corsa in classifica

Il tecnico ha poi analizzato il valore del Como, una delle squadre più interessanti di questo avvio di stagione.

IL VALORE DEL COMO – «Como? Non scopriamo niente di nuovo. Merita tutti gli elogi che riceve. Parliamo di una squadra di valore che compete con le migliori squadre. L’Inter è quella che è un po’ sopra ma la partita contro di loro è stata positiva, da quella dobbiamo ripartire. Il Como, così come noi, la Juventus, il Milan, l’Atalanta fa parte di quel gruppo che si gioca qualcosa alle spalle dell’Inter».

Spazio anche al tema dell’entusiasmo attorno alla squadra e al rapporto con l’ambiente romanista.

L’ENTUSIASMO DEI TIFOSI – «Entusiasmo? Non devo portare nessuno dalla mia parte. Semmai il contrario. La gente ha passione enorme, contagia me e la squadra. Giocare con questo entusiasmo e con lo stadio sempre pieno credo che sia qualcosa di favorevole e positivo».

Roma, gestione delle energie verso Real Madrid e prossimi impegni

Gasperini ha infine sottolineato l’importanza della gestione della rosa in un calendario particolarmente fitto.

LA GESTIONE DELLA ROSA – «Domani siamo in 18 giocatori di movimento. Di questi, ne giocheranno 16. Spero che questo messaggio passi: non riesco, oggi, a prevedere chi giocherà contro il Real Madrid. E figurati contro il Genoa, il Bratislava e così via. Parliamo di un qualcosa di imprevedibile. Mi auguro solo di non avere infortuni».

DE ROON E LA SOSTA – «De Roon sta bene. La sosta, per giocatori come lui, è stata positiva. Per lui e tanti giocatori arrivati a fine mercato, la sosta è stata utile».

Per la Roma, la sfida contro il Como diventa quindi un banco di prova importante: servirà continuità in campionato, ma anche la capacità di gestire energie e assenze in vista dei prossimi impegni tra Serie A e coppe europee.