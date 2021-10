Condò: «Koeman è un allenatore normale, al suo posto vedrei bene ten Hag»

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport analizzando il difficile momento vissuto dal Barcellona: le sue dichiarazioni

«Koeman non è un grande allenatore: credo finirà la stagione al Barcellona, anche perché non ci sono soldi per investire su un altro nome, ma per il futuro credo ci siano principalmente. Ten Hag, che sta facendo cose bellissime all’Ajax, o Xavi, con il primo favorito. L’ex centrocampista infatti era l’uomo di un altro candidato alla presidenza, per cui Laporta non lo vede benissimo».