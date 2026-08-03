Sorteggio Conference: l’Atalanta conosce il suo incrocio, playoff contro la vincente Hapoel Tel Aviv‑Katowice

L’Atalanta conosce finalmente il percorso che dovrà affrontare per accedere alla Conference League, dopo il sorteggio dei playoff della terza competizione UEFA per club. L’esito della cerimonia ha definito l’avversaria della squadra guidata da Maurizio Sarri, che dovrà attendere il risultato del terzo turno preliminare per conoscere la propria sfidante.

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I bergamaschi affronteranno infatti la vincente tra Hapoel Tel Aviv e Katowice. Le due squadre, rispettivamente israeliana e polacca, si sfideranno nel doppio confronto del terzo turno preliminare: andata il 6 agosto, ritorno il 12 agosto. Solo dopo questo incrocio sarà chiaro chi si presenterà davanti alla Dea nel playoff decisivo per l’accesso alla fase a gironi.

Dove e quando giocherà l’Atalanta

La formazione nerazzurra disputerà il proprio playoff in un doppio confronto:

Andata il 20 agosto a Bergamo

Ritorno il 27 agosto in trasferta, sul campo della vincente tra Hapoel Tel Aviv e Katowice

Una settimana intensa, che vedrà la squadra di Sarri impegnata anche in campionato: tra le due gare europee, infatti, l’Atalanta scenderà in campo per la prima giornata della Serie A 2026/27 contro il Sassuolo.

Il sorteggio, dunque, delinea un quadro chiaro: la Dea dovrà prepararsi a una sfida insidiosa, contro un’avversaria che arriverà già rodato dalle qualificazioni. Sarri avrà il compito di gestire al meglio un calendario fitto e di trovare subito il giusto equilibrio tra impegni europei e campionato, con l’obiettivo di riportare l’Atalanta nella competizione continentale.