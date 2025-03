Sampdoria, Semplici in conferenza: «Contro la Reggiana partita importantissima! Su Coda e Niang...»

Il tecnico della Sampdoria, Leonardo Semplici, ha parlato in vista della partita di Serie B, in programma domani contro la Reggiana: le dichiarazioni

L’allenatore della Sampdoria, Leonardo Semplici, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match della 30a giornata Serie B, contro la Reggiana. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa e riportate da Primocanale.it.

OBIETTIVO – «Ho sempre parlato di risalire, non di obiettivi diversi. La classifica è quella. Inutile fare voli pindarici. Non ho mai illuso nessuno. Niente promesse. Mi hanno chiamato alla Sampdoria per cogliere l’obiettivo minimo che è la salvezza».

SCELTE – «Possiamo dare seguito a Coda e Niang in attacco, Ricci e Meulensteen a centrocampo stanno facendo bene. Curto e Depaoli in dubbio? Valutiamo oggi».

MOMENTO – «Per fortuna secondo me sappiamo della responsabilità, sappiamo dell’importanza di questo momento particolare che sta attraversando la Sampdoria. Però dicevo per fortuna i ragazzi mi sembra che non si facciano contaminare troppo dalla situazione in questo momento all’esterno del centro sportivo e della stessa Sampdoria».

MATCH REGGIANA – «Ripeto, sappiamo le difficoltà che la squadra ha attraversato quest’anno. Stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Domani c’è una partita importantissima. Ci siamo preparati bene, per affrontarla nei migliori dei modi. Cercheremo di fare una partita di grande personalità contro una squadra che ha dei valori. Per far sì che la squadra abbia le motivazioni giuste per fare una partita del genere, per l’importanza di questa partita».

CLASSIFICA – «Ho sempre detto che la risalita era chiaro che la dovessimo fare e che la dobbiamo fare. Abbiamo sempre vissuto partita per partita. Conoscete l’ambiente meglio di me. Con due partite vinte sembravano da play off, con due pareggi invece siamo tornati da play out. Da parte mia ci deve essere l’equilibrio affinché i ragazzi capiscano l’importanza delle singole partite. Alla fine vedremo i punti. Ora è inutile parlare di qualcosa che vedendo la classifica è improbabile ma non è impossibile».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA DI SEMPLICI SU SAMPNEWS24